Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am Mittwoch, den 01.11.2023 gegen 14:41 Uhr kam es auf im Bereich der Kreuzung K15 / L414 zwischen 55437 Ober-Hilbersheim und 55578 Vendersheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete der Verkehrsunfallverursacher das Zeichen 206 (Stopp-Schild) und kollidierte mit einem bevorrechtigten kreuzenden PKW. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Kreuzung in alle Richtungen ca. 3 Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Für die medizinische Versorgung der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber hinzugerufen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell