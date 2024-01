Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hierbei verlor der 31-Jährige Fahrer eines Kleinwagens am Ausgang einer Kurve -vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit- die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW geriet von der Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung. Der vermutlich lediglich leicht verletzte Fahrer wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen Wert von ca. 2000EUR belaufen. Die K30 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für eine Stunde vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell