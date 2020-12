Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 13:00 Uhr

Kirn, L 182 (ots). Am 26.09.2020 gegen 11.00 Uhr befuhr ein 19jähriger Fahranfänger mit seinem PKW VW Polo die L 182 aus Richtung Hahnenbach kommend in Fahrtrichtung Kirn.

In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte die Böschung neben der Fahrbahn hinab und kam schließlich erst nach etwa 30 Metern zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000 Euro). Der PKW musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Da er seinen Führerschein noch auf Probe hat ist davon auszugehen, dass es zu einer Nachschulung kommen wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell