Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am 04.01.2022 kam es um 17:06 Uhr in Bad Kreuznach (Ortsteil Bosenheim) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin.

Der PKW befuhr die Rheinhessenstraße von Bad Kreuznach kommend in Richtung Pfaffen-Schwabenheim. Am Fußgängerüberweg in Höhe der Bäckerei Heintz übersieht die 32 jährige PKW-Fahrerin die von rechts kommende Fußgängerin. Das Fahrzeug stößt folglich mit geringer Geschwindigkeit mit der 62 Jahre alten Fußgängerin zusammen. Durch den Zusammenstoß fällt die Fußgängerin zu Boden und stößt sich den Kopf. Leichte Verletzungen am Knie und an der Schulter können ebenfalls festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung wird die Fußgängerin ins Diakonie Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin habe die Fußgängerin bei Dunkelheit schlichtweg übersehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell