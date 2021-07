Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Am 16.07.2021 gegen 14:45 Uhr befährt ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen die L 379 von Feilbingert kommend in Richtung Hallgarten.

Als der 55-Jährige nach einer Linkskurve zum Überholvorgang ansetzt, kommt er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer wird mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz geflogen.

An dem Motorrad dürfte ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro entstanden sein. Die Fahrbahn wurde für eine Dauer von 2,5 Stunden beidseitig voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell