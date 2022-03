Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Bingen (ots).



Bingen, 23.03., Koblenzer Straße, 21:55 Uhr. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem VW Caddy die Koblenzer Straße in Richtung Trechtingshausen. Eine Fahrerin (mit langen Haaren) befuhr die Karl-Wolff-Straße in einem grauen 1er-BMW und bog dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Z 209 und Z 205) auf die Straße ein in Richtung Mainz. Dabei touchierte sie mit ihrer hinteren linken Seite den vorderen Bereich des vorfahrtsberechtigten VWs. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt ungerührt fort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



