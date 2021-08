Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht

Bingen (ots). Aufgrund des Schadensbildes und der Spuren vor Ort wird z.Z. folgender Unfallhergang angenommen:



PKW Fahrer befährt zu einem noch unbekannten Zeitpunkt (Nacht vom 27.08. auf den 28.08.21) den unbefestigten Forstweg von der Grillhütte „ Auf dem Galgenberg“ (Waldalgesheim) kommend in Fahrtrichtung K5. Nach einer scharfen Linkskurve kommt der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt mit der Fahrzeugfront frontal gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Anschließend setzt der Fahrer, ohne sich um den entstandenen forstwirtschaftlichen Schaden zu kümmern, die Fahrt fort und stellt das, aufgrund des Frontschadens vermutlich nicht mehr fahrbereite, Fahrzeug circa 500m entfernt von der Unfallörtlichkeit, mittig auf dem Forstweg ab und entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit.



Der unverschlossene PKW wird später durch eine vorbeifahrende Zeugin gemeldet. In der Mittelkonsole können durch die eingesetzten Beamten persönliche Gegenstände des Fahrers aufgefunden werden.



Bereits bei der Anfahrt zum PKW und den polizeilichen Maßnahmen vor Ort, kann durch die Streife eine männliche Person festgestellt werden, welche sich im Feld unweit des PKWs augenscheinlich ziellos umher bewegt. Die Person kann einer Personenkontrolle unterzogen werden, in welcher sich herausstellt, dass es sich um den Fahrer handelt.

Auf Nachfrage bezüglich des PKWs gibt er sich ahnungslos, verstrickt sich jedoch mehrfach in Widersprüche. Letztendlich gibt er zu, den vergangenen Abend mit Freunden an der nahe gelegenen Grillhütte verbracht zu haben, auch das Fahrzeug sei dort an der Grillhütte gewesen, durch wen das Fahrzeug bewegt wurde bzw. Angaben zum Unfallhergang macht er jedoch keine.



Gibt es Zeugen die zum oben genannten Sachverhalt Angaben machen können?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell