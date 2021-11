Verkehrsunfall mit Flucht in Gensingen

Der Beschuldigte befährt die Gensinger Straße vom Ortszentrum Gensingen kommend in Fahrtrichtung Horrweiler. In Höhe des Anwesens „Bahnhofstraße 77“ fährt der Beschuldigte über eine dort am rechten Fahrbahnrand befindliche Verkehrsschikane welche infolge dessen beschädigt wird. Das dort befindliche Verkehrszeichen 626 (Leitbake) wird aus der Verankerung gerissen. Anschließend entfernt sich das auf der Beifahrerseite beschädigte Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die von der Unfallörtlichkeit wegführenden Schleifspuren, welche mutmaßlich infolge eines platten Reifen aufgetreten sind, verlieren sich nach wenigen Metern.



Vor Ort fällt von dem PKW eine Radhausinnenverkleidung ab. Da in dem Fahrzeugteil ein VW-Zeichen erkannt werden kann, kann nach Recherche festgestellt werden, dass das Fahrzeugteil aus einem VW GOLF III stammen muss.



Wer kann Hinweise zur oben genannten Verkehrsunfallflucht machen?

Hinweise an unten stehende Dienststelle.



