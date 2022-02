Verkehrsunfall mit Flucht geklärt

Bingen (ots).



Bingen, 09.02., Saarlandstraße, 14:23 Uhr. Eine 63-jährige Fahrerin fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts beim Rückwärts-Ausparken gegen einen gegenüber geparkten Opel Astra. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Hilfe von Zeugen konnte die 63-Jährige ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden an beiden Autos in Höhe von ca. 1.750 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell