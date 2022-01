Verkehrsunfall mit Flucht dank Zeugenhinweis geklärt

Bingen (ots).



Bingen, 03.01., Mainzer Straße, 12:43 Uhr. Der 85-jährige Fahrer eines Opels wollte rückwärts auf einem Parkplatz ausparken, übersah dabei einen geparkten Porsche und prallte gegen dessen hinteres Heck. Durch die Kollision entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2.500 EUR. Dank Zeugen konnte der Unfallflüchtige ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.



