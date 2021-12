Verkehrsunfall mit Flucht dank Zeugenhinweis geklärt

Bingen (ots).



Bingen, Cronstraße, 28.11., 19:15 Uhr – 30.11., 16:00 Uhr. Ein 30-Jähriger parkte sein Auto in Längsrichtung der Fahrbahn. Als er am Folgetag zum Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der rechten Seite der Motorhaube sowie der Frontstoßstange fest. Dank der Benachrichtigung einer Zeugin konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.



