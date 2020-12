Archivierter Artikel vom 26.11.2020, 11:10 Uhr

Bingen am Rhein, Gustav-Stresemann-Straße, 25.11.2020, 17:34 Uhr. Ein PKW Fahrer befuhr die Gustav-Stresemann-Straße von Sponsheim kommend in Richtung Kreisel/ Autohof, als ein heller PKW vom Gelände des Autohofs auf die Straße einbog.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den hohen Bordstein, wodurch es zu einem Schaden am Fahrzeug kam. Der flüchtige PKW setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Hinweise zum PKW und dem Fahrer nimmt die Polizei Bingen entgegen.



