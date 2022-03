Verkehrsunfall mit Flucht

Trechtingshausen, 24.03. Mainzer Straße, 09:20 Uhr. Ein 48-Jähriger parkte seinen Post-Transporter zum Ausliefern entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bacharach.

Trechtingshausen, 24.03., Mainzer Straße, 09:20 Uhr. Ein 48-Jähriger parkte seinen Post-Transporter zum Ausliefern entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bacharach. Während er an der seitlichen Schiebetür mit dem Ausladen von Paketen beschäftigt war, hörte er einen Knall und konnte gerade noch einem grauen Fiat Ducato Transporter beim Wegfahren zusehen. Leider war das Kennzeichen (MZ-Kennung) nicht zu erkennen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen!



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell