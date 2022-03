Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 02.03. Stromberger Straße, 13:46 Uhr. Eine 85-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr in Richtung Waldalgesheim, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet.

Bingen (ots).



Bingen, 02.03., Stromberger Straße, 13:46 Uhr. Eine 85-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr in Richtung Waldalgesheim, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Außenspiegel ihres Fahrzeugs mit dem eines Opel Astras. Die Außenverkleidung beider Spiegel wurde beschädigt. Die Verursacherin ignorierte dies und setzte die Fahrt fort bis zum Parkplatz eines nahegelegenen Supermarkts. Die 48-jährige Fahrerin des Opels folgte der Unfallverursacherin und konfrontierte sie mit der Tat. Diese bestritt einen Unfall und fuhr erneut davon. Im Rahmen der Unfallaufnahme kehrte die Beschuldigte jedoch zurück. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen sie eingeleitet.



