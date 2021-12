Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 01.12. Helmutstraße, 13:50 – 14:00 Uhr. Ein Mann parkte seinen PKW am Fahrbahnrand. Der Fahrer eines LKW streifte den vorderen Kotflügel beim Vorbeifahren, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Bingen (ots).



Bingen, 01.12., Helmutstraße, 13:50 – 14:00 Uhr. Ein Mann parkte seinen PKW am Fahrbahnrand. Der Fahrer eines LKW streifte den vorderen Kotflügel beim Vorbeifahren, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall konnte von einer unabhängigen Zeugin beobachtet und der Flüchtige so ermittelt werden.



