Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots).



Bacharach, B9 Koblenzer Straße, 16.11., 19:00 Uhr – 17.11., 10:45 Uhr. Eine Frau parkte einen schwarzen Opel Corsa neueren Modelles auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 9, zwischen Zoll- und Kranenstraße, mit dem Heck zur Fahrbahn. Als sie zum PKW zurückkehrte, waren der vordere Kotflügel und die Stoßstange eingedellt und zerkratzt. Es fanden sich gelbe Anhaftungen am Fahrzeug, wahrscheinlich von einem Firmenfahrzeug mit gelber Beschriftung. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise!



