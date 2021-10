Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 20.10. Fruchtmarkt, 07:50-12:10 Uhr. Eine 23-Jährige parkte ihren grauen Mazda auf einem Parkplatz am Fruchtmarkt.

Bingen (ots).



Bingen, 20.10., Fruchtmarkt, 07:50-12:10 Uhr. Eine 23-Jährige parkte ihren grauen Mazda auf einem Parkplatz am Fruchtmarkt. Als sie mittags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer am Kotflügel fest.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell