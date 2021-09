Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots).



Trechtingshausen, 19.09., 11:00 Uhr. Eine Frau erschien auf der Dienststelle und meldete eine Unfallflucht. Sie hatte ihren blauen Hyundai mit KH-Kennung in Querstellung auf einem Schotterparkplatz geparkt. Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie eine Eindellung am vorderen Kotflügel. Es werden Zeugenhinweise gesucht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell