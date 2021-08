Ein unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Parkvorgang gegen das Auto und verursachte so Kratzer und eine Delle in der hinteren linken Beifahrertür. Hinweise bitte an die Polizei Bingen!



