Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Bingen, 10.07., Holzhauserstraße, 16:00 Uhr. Eine 67-Jährige parkte auf einem Parkplatz in Höhe der Turnhalle. Als sie zu ihrem Opel Corsa zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug fest. Wer das unbekannte Fahrzeug oder den Fahrer beobachtet hat, bitte auf der Polizeidienststelle melden.



