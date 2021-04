Verkehrsunfall mit Flucht

Gensingen, 21.04. Am Kieselberg, 15:30 Uhr. Ein 14-Jähriger wurde Zeuge, wie der Fahrer die Türe seines Volvos XC60 gegen den auf einem Supermarkt parkenden Honda seiner Eltern stieß.

Bingen (ots). Gensingen, 21.04., Am Kieselberg, 15:30 Uhr. Ein 14-Jähriger wurde Zeuge, wie der Fahrer die Türe seines Volvos XC60 gegen den auf einem Supermarkt parkenden Honda seiner Eltern stieß. Der Junge saß nämlich im Auto und sah, wie der 1949 geborene Mann kurz nach dem Schaden am Honda sah, dann einstieg und einfach wegfuhr. Der Jugendliche merkte sich Kennzeichen und auch Aussehen des Unfallverursachers.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell