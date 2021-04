Verkehrsunfall mit Flucht

Waldalgesheim, 20.04. Provinzialstraße, 11:00 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Ford am rechten Außenspiegel.

Bingen (ots). Waldalgesheim, 20.04., Provinzialstraße, 11:00 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Ford am rechten Außenspiegel. Das Spiegelglas fiel dabei komplett heraus. Zeugenhinweise werden entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell