Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Bingen, 07.04., Koblenzer Straße, 16:10 Uhr. Ein 21-jähriger Fahrer befuhr mit seinem BMW 346L die L214 in Richtung Weiler, als in einer Kurve der Unterführung der B9 ein unbekanntes Fahrzeug auf der entgegengesetzten Fahrbahn ausscherte und gegen den BMW stieß. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben?



