Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 23.03. Am Langenstein, 11:00-11:20 Uhr. Eine 70-Jährige meldete rote Streifspuren an ihrem Auto.

Bingen (ots). Bingen, 23.03., Am Langenstein, 11:00-11:20 Uhr. Eine 70-Jährige meldete rote Streifspuren an ihrem Auto. Sie hatte den Mercedes mit BIN-Kennung auf dem Friedhof geparkt, als sie zurückkehrte, fiel ihr der Schaden auf. Die Polizei Bingen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



