Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Sprendlingen, Gertrudenstraße, 22.03., 09:00 Uhr. Ein Anwohner meldete eine Beschädigung am Stromverteilerkasten Ecke Gertrudenstraße/Dammstraße. Morgens gegen 05:00 Uhr hatten Anwohner ein lautes Geräusch vernommen. Gegen 09:10 Uhr wurde der Schaden am Verteilerkasten entdeckt. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.



