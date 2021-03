Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 15.03. Koblenzer Straße, 20:00 – 16.03.18:45 Uhr. Ein 63-jähriger Mann stellte abends seinen gelben Fiat 500 mit Binger Kennung auf dem Parkplatz der Bäckerei Lüning ab. Als er am Folgetag abends zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer und Eindellungen an der Fahrertüre, dem linken Kotflügel, der vorderen Stoßstange und der linken Felge.

Bingen (ots). Bingen, 15.03., Koblenzer Straße, 20:00 – 16.03., 18:45 Uhr. Ein 63-jähriger Mann stellte abends seinen gelben Fiat 500 mit Binger Kennung auf dem Parkplatz der Bäckerei Lüning ab. Als er am Folgetag abends zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer und Eindellungen an der Fahrertüre, dem linken Kotflügel, der vorderen Stoßstange und der linken Felge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 EUR. Wer etwas gesehen hat, bitte melden!



