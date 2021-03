Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Bingen Weiler, 14.03., K29, 15:45 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurden die Streifenbeamten von einem 75-Jährigen auf eine Verkehrsunfallflucht angesprochen. Er befuhr die K29 in Fahrtrichtung Lauschhütte/Daxweiler. Ein schwarzer Kleinwagen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, streifte und beschädigte seinen linken Außenspiegel und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise.



