Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Weiler b. Bingen, 25.02., Stromberger Straße, 09:30 Uhr. Eine 54-jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der Stromberger Straße aus Waldalgesheim kommend in Fahrtrichtung Bingen. Eine zweite Fahrerin befuhr in entgegenkommender Richtung diese Straße, als sie plötzlich nach links ausscherte, um einem geparkten PKW auszuweichen.

Hierbei geriet sie aber zu weit in den Gegenverkehr, so dass die jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge kollidierten. Durch den Knall wurden die Beamten aufmerksam, die gerade im Rahmen einer anderen Unfallaufnahme ermittelten. Trotz der sichtbaren Polizeipräsenz entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubterweise von der Unfallstelle. Trotz unmittelbarer Nahbereichsfahndung konnte die Fahrerin nicht mehr festgestellt werden. Eventuell handelte es sich um einen silbernen Ford Fiesta. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





