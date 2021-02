Verkehrsunfall mit Flucht

Horrweiler, 22.02. Feststellungszeit 11:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrer fuhr auf dem landwirtschaftlichen Weg in der Gemarkung Horrweiler.

Bingen (ots). Horrweiler, 22.02., Feststellungszeit 11:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrer fuhr auf dem landwirtschaftlichen Weg in der Gemarkung Horrweiler. Die Spuren verrieten, dass er rückwärts in die Weinberge gefahren sein musste. Dabei beschädigte er ca. 30 Rebstöcke und verursachte einen Schaden von knapp 1.000 EUR. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.



