Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots). Waldalgesheim, 14.02., 20:30 Uhr – 16.02., 20:30 Uhr. Ein mit zwei Personen besetzter Roller befuhr die Gartenstraße in Richtung Hochstraße. Plötzlich geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen einen geparkten Renault Twingo mit KH-Kennung. Im Anschluss fuhren die beiden unerlaubterweise davon. Zeugen notierten das Kennzeichen, was jedoch leider einen Ablesefehler enthielt. Die Polizei bittet um Täterhinweise.



