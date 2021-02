Verkehrsunfall mit Flucht

Sprendlingen, L 415, 01.02.11:00 Uhr. Ein 59-jähriger Zeuge meldete den folgenden Vorfall: Er befuhr mit seinem Sprinter die L415 in Richtung Ober-Hilbersheim, als der Fahrer eines dunklen BMW-Kombis noch vor den Serpentinen auf die Fahrbahn des Zeugen gelangte.

Bingen (ots). Sprendlingen, L 415, 01.02., 11:00 Uhr. Ein 59-jähriger Zeuge meldete den folgenden Vorfall: Er befuhr mit seinem Sprinter die L415 in Richtung Ober-Hilbersheim, als der Fahrer eines dunklen BMW-Kombis noch vor den Serpentinen auf die Fahrbahn des Zeugen gelangte. Er musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und landete auf der linken Fahrzeugseite. An dem Sprinter entstand ein Sachschaden von 6.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



