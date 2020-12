Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 10:20 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 16.11., Schultheiß-Kollei-Straße, 05:50-14:30 Uhr. Ein 44-Jähriger parkte sein Wohnmobil am frühen Morgen längs auf einem Parkplatz vor seiner Arbeitsstätte. Gegen 14:30 Uhr kehrte der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurück und stellte an der linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden mit weißen Lackspuren fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen das Wohnmobil gefahren und hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Bingen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell