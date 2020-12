Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 11:00 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Gustav-Stresemann-Straße, 5.10., 11:30 Uhr. Eine 41-jährige fuhr auf dem Gelände einer Tankstelle beim Zurücksetzen gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeugheck und am Verkehrszeichen. Nur dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Fahrerin ermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell