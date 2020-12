Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 09:20 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 19.08., Saarlandstraße, 20:53 Uhr. Ein 41-jähriger alkoholisierter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Mountainbike die Saarlandstraße und wurde nach eigenen Angaben von einem Auto zu dicht überholt. Er geriet ins Straucheln und stürzte auf den Gehweg. Dabei verletzte er sich an der rechten Stirn. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A3. Ein Alkoholtest des Fahrradfahrers ergab einen Wert von 1,74 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer und das Fahrzeug.



