Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:13 Uhr

An einem dort befindlichen Einmündungsbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrsschild und rutschte im Anschluss in ein Bachbett. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell