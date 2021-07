Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bingen, 07.07. Burggäßchen, 16:15-16:30 Uhr. Im genannten Zeitraum stellte eine 63-Jährige ihre graue Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz ab. Ein unbekannter PKW parkte im selben Zeitraum daneben und touchierte vermutlich beim Ausparken die Frontstoßstange an der Beifahrerseite.

Bingen (ots). Bingen, 07.07., Burggäßchen, 16:15-16:30 Uhr. Im genannten Zeitraum stellte eine 63-Jährige ihre graue Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz ab. Ein unbekannter PKW parkte im selben Zeitraum daneben und touchierte vermutlich beim Ausparken die Frontstoßstange an der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Im Anschluss beging der unbekannte Führer Fahrerflucht. Auch hier wird um Zeugenaussagen gebeten!



