Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 08:20 Uhr

Bingen-Büdesheim

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Samstag, dem 05.09.2020, in der Zeit 11:00 Uhr – 11:35 Uhr wird auf dem Parkplatz des „Alldrink“ in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim ein ordnungsgemäß abgestellter Skoda Octavia in der Farbe Grau beschädigt.