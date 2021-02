Verkehrsunfall mit allein beteiligter verletzter Person

Vor einer Rechtskurve gerät sie mit dem rechten Rad gegen den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bordstein wodurch der Reifen platzt. Im weiteren Verlauf verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug, gerät nach rechts in die aufsteigende Böschung und kommt nach einem Überschlag auf dem Dach zum Liegen.



Die Fahrzeugführerin wird mit Verdacht auf Halswirbel- und Bauchtrauma in ein Krankenhaus verbracht.



