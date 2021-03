Verkehrsunfall in Weiler bei Bingen mit leichtverletzter Person

Am frühen Samstagabend kam es auf der Kreuzung der Straßen Zum Knies / Münsterer Weg in Weiler bei Bingen zu einem Verkehrsunfall.



Ein 46 jähriger Fahrzeugführer fuhr rückwärts aus der Straße Zum Knies in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen 56 jährigen Fahrzeugführer, der den Münsterer Weg aus Richtung Stromberger Straße befuhr.

Der 56 jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



