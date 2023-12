Verkehrsunfall im Kurvenbereich K5

Oberhausen b. Kirn (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 09.11.23 bis Freitag Morgen 10.11.23 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die K5 von Oberhausen in Fahrtrichtung Kirn.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn kollidierte er dann in einer Linkskurve mit der dortigen Schutzplanke.

Ohne um sich den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Sachschaden an den Schutzplankenelementen beläuft sich auf einen mindestens 4-stelligen EUR-Betrag.

Die Polizei Kirn bittet um Mithilfe. Wer den Verkehrsunfall beobachtet oder ein beschädigtes Fahrzeug auf der Strecke gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Kirn unter Telefonnummer: 06752/1560 melden.



