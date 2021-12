Bad Sobernheim

Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht

Der Polizeiinspektion Kirn wurde am 17.12.2021 durch den Fahrer eines blauen Opel Astra mitgeteilt, dass dieser am Donnerstag den 16.12.2021 gegen 17:00 Uhr mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines in der Monzinger Straße Bad Sobernheim geparkten Fahrzeuges gefahren sei.