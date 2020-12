Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Als er gegen 12:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, entdeckte er den Zettel eines Zeugen an seiner Windschutzscheibe. Darauf beschrieb dieser wie ein Fahrer mit seinem Audi während des Einparkens an sein abgestelltes Fahrzeug gestoßen sei, wodurch ein leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer stieg aus und machte sogar ein Foto vom Schaden, bevor er sich unerlaubterweise vom Tatort entfernte. Durch die Kennzeichen-Weitergabe konnte der Fahrer ermittelt werden. Es entstand ein leichter Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Fahrer hat sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.



