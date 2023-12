Verkehrsunfall – Fahrradfahrer verletzt zurückgelassen

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren der Fahrradfahrer und ein 40-jähriger PKW-Fahrer die Monzinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als es auf Höhe der dortigen Aral-Tankstelle zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich am Kopf. Ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern, entfernte sich der 40-jährige Autofahrer zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kehrte er jedoch fußläufig an die Unfallörtlichkeit zurück. Durch die Beamten der hiesigen Dienststelle konnte bei dem deutlich alkoholisierten 40-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille feststellen werden. Folglich wurde dem PKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein an die zuständige Ermittlungsbehörde übersandt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde zur medizinischen Erstversorgung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell