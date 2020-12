Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Gensingen, L400, 08.10., 12:00 Uhr. Ein 19-Jähriger erschien auf der Dienststelle, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er befuhr mit seinem Opel Astra den rechten Fahrstreifen der L400 in Fahrtrichtung Gensingen, als ihn ein unachtsamer Fahrer eines anderen PKW`s übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend flüchtete der unbekannte Verantwortliche, dessen Fahrzeug ebenfalls unbekannt ist. Hinweise bitte an die Binger Polizei.



