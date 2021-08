Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots) – Am 08.08.2021, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Wilhelmstraße/ Viktoriastraße.



Hierbei befuhr ein 24-jähriger Kreuznacher Fahrer, eines weißen Mercedes-Benz AMG C63, die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße. Gleichzeitig befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Wiesbaden, mit seinem grauen BMW 3er, die Viktoriastraße in Richtung Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/ Viktoriastraße kam es dann zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11500 Euro und der BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde jedoch niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass der jeweils andere über Rot gefahren sein muss. Daher werden potenzielle Zeugen gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



