Verkehrsunfall B41 mit total beschädigtem PKW

Am Samstag, 20.03.2021, gegen 21.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Bad Sobernheim.

In Höhe der Anschlussstelle Sponheim verliert der Fahrer in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei prallt der PKW zunächst in die Mittelleitplanke und im weiteren Verlauf dann in die Seitenleitplanke.

Durch umherfliegende Trümmerteile wird auch ein PKW beschädigt, der in die Gegenrichtung unterwegs war.

Weder der Fahrer noch die beiden Insassen werden bei dem Unfall verletzt.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 10.000,- EUR belaufen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B41 kurzzeitig gesperrt.



