Verkehrsunfall aus ungeklärter Ursache mit zwei leicht Verletzten

Am 23.09.2023 gegen 16.45 Uhr befuhr die 57jährige Fahrerin eines PKW Renault in Bad Sobernheim die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Staudernheimer Straße.

ARCHIV – ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Schrecklicher Fund in einem Mehrfamilienhaus von Detmold. Eine Mutter und ihr Kind sind tot. Eine Mordkommission ermittelt. (zu dpa vom 12.09.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Kurz nach dem Passieren des Bahnhofs fuhr ihr der 55 Jahre alte Fahrer eines PKW Kia aus noch ungeklärter Ursache hinten auf. Der Unfallverursacher setzte zunächst seine Fahrt in Richtung Staudernheimer Straße fort, fuhr über eine Verkehrsinsel sowie ungebremst Mittig über den Kreisel an der Drogerie Rossmann. Etwa 100 Meter nach dem Kreisel kam er schließlich zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin entstand noch Sachschaden an der Verkehrsinsel sowie einem Verkehrsschild. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei Kirn und mehreren Rettungsfahrzeugen war auch die Feuerwehr Bad Sobernheim mit 17 Kräften in Einsatz. Die Polizei Kirn ermittelt derzeit unter anderem wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie einer Fahrlässigen Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen könnte auch ein medizinischer Grund ursächlich für den Verkehrsunfall sein.



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell