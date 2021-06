Verkehrsunfall auf Grund verlorener Ladung – 2 beschädigte PKW

L 236. Windesheim (ots) – Am 17.06.2021 befuhr gegen 16:00 Uhr ein Transporter mit Anhänger die L236 von Windesheim kommend in Fahrtrichtung Waldlaubersheim.

Auf dem Anhänger eines auswärtigen Fensterbauers befanden sich neue Glasscheiben.

In einer Rechtskurve verlor der 25-jährige Fahrzeugführer des Transporters die Glasscheiben auf dem Anhänger. Diese fielen vom Anhänger in Richtung des Gegenverkehrs. Dort fielen sie auf zwei vorbeifahrende Fahrzeuge. Anschließend zerbrachen die Scheiben in mehrere Einzelteile. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden.

Unmittelbar danach überfuhren noch vier weitere Fahrzeuge die Glasscherben. Durch die Fahrzeugführer selbst und den Beamten vor Ort konnten jedoch an diesen Fahrzeugen zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. Diese konnten ihre Weiterfahrt augenscheinlich sicher fortsetzen.

Die mehrfach überfahrenen Glasscherben wurden hierdurch über eine Strecke von knapp 100m verteilt, wodurch die Fahrbahn zur Reinigung für knapp zwei Stunden gesperrt werden musste.

Der Fahrzeugführer aus dem Transporter muss im Nachgang mit einem Bußgeld rechnen.



