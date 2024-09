Verkehrsunfall auf der B41 nach Sekundenschlaf

Am 14.09.2024 gegen 05:37 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall auf der B41 (Fahrtrichtung A61) zwischen den Anschlussstellen Bretzenheim und der Gensinger Straße/ Bad Kreuznach gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 21-jährige PKW-Fahrer mit seinem PKW nach einer Rechtskurve aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Hierauf kollidierte der PKW zunächst mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke und daraufhin mit der Mittelleitplanke. Der unfallbeteiligte PKW, sowie die betreffenden Leitplankenelemente wurden stark beschädigt. Weiterhin liefen Betriebsstoffe auf der Fahrbahn aus.

Der Fahrer des PKWs wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beschlagnahmt.

Die Fahrbahn der B41 musste während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt werden.



