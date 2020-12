Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 01:50 Uhr

Verkehrsunfall auf der B 41 – Anhänger mit PKW gerät ins Schleudern und fällt um

Sponheim- B 41 AS Sponheim Fahrtrichtung Bad Sobernheim (ots) – Am 18.10.2020 gegen 20:50 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Sponheim auf der B 41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall.